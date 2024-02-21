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21.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 лютого очікується хмарна погода. Вдень сніг, мокрий сніг; слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

  • Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин та часті дощі влітку.
  • Грім цього дня віщує вітряну весну та літо.
  • Наші пращури також підмітили: чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.
  • Багато інею цього дня — влітку варто чекати на багатий урожай меду.
  • Якщо тварини поводяться неспокійно, то буде снігопад.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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