Прогноз погоди у Харкові на 21 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 лютого очікується хмарна погода. Вдень сніг, мокрий сніг; слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень близько 0°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Не пропустіть шанс – сьогодні все у ваших руках! Саме тому на сьогодні найкраще планувати відповідальні справи та переговори не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора.
Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.
влажность:
давление:
ветер: