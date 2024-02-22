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22.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Боксери з Харкова розпочали підготовку у Польщі до Кубку мерів

Спортсмени готуються до товариського турніру міст-побратимів Харкова та Познані.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Польщі почалася підготовка до товариського турніру з боксу на Кубок мерів міст-побратимів Харкова та Познані. 
 
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Спортивні змагання відбудуться 24 лютого. Турнір проходитиме під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова. За перемогу боксери змагатимуться у 12-ти вагових категоріях.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські боксери вибороли медалі міжнародного турніру з боксу серед молоді «Open Dracula 2024». 
 
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