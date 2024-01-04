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04.01.2024  13:32   Рита Парфенова

Пішов з життя директор Харківського обласного центру крові

Міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Вадима Яворського - директора Харківського обласного центру крові, який пішов з життя 3 січня.

3 грудня 2024 року помер Вадим Яворський, директор Харківського обласного центру крові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Вадим Володимирович був справжнім лідером і професіоналом своєї справи. Він очолював обласний центр служби крові з 2002 року і практично до останнього дня життя.

За його керівництва центр перетворився зі старого радянського на сучасний європейський. Також Вадим Володимирович зробив все можливе, щоб установа продовжувала працювати і допомагати людям навіть після важких російських обстрілів.

Це непоправна втрата для всієї Харківщини! Сил рідним пережити це горе!» - говориться у співчутті.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 грудня помер Дмитро Степанович Бесєда – очільник прокуратури Харківської області з 1992 по 1996 роки.
Источник:   ХМР
 Тэги:  некролог, харків
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