04.01.2024 13:32 Рита Парфенова

Пішов з життя директор Харківського обласного центру крові

Міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Вадима Яворського - директора Харківського обласного центру крові, який пішов з життя 3 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Вадим Володимирович був справжнім лідером і професіоналом своєї справи. Він очолював обласний центр служби крові з 2002 року і практично до останнього дня життя.



За його керівництва центр перетворився зі старого радянського на сучасний європейський. Також Вадим Володимирович зробив все можливе, щоб установа продовжувала працювати і допомагати людям навіть після важких російських обстрілів.



Це непоправна втрата для всієї Харківщини! Сил рідним пережити це горе!» - говориться у співчутті.

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