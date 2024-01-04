Пішов з життя директор Харківського обласного центру крові

Міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Вадима Яворського - директора Харківського обласного центру крові, який пішов з життя 3 січня.
«Вадим Володимирович був справжнім лідером і професіоналом своєї справи. Він очолював обласний центр служби крові з 2002 року і практично до останнього дня життя.
За його керівництва центр перетворився зі старого радянського на сучасний європейський. Також Вадим Володимирович зробив все можливе, щоб установа продовжувала працювати і допомагати людям навіть після важких російських обстрілів.
Це непоправна втрата для всієї Харківщини! Сил рідним пережити це горе!» - говориться у співчутті.
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