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17.12.2023  10:48   Дмитро Колонєй

У Харкові пішов з життя Заслужений юрист України Дмитро Бесєда

Помер очільник прокуратури Харківської області з 1992 по 1996 роки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, керівництво та колектив Харківської обласної прокуратури глибоко сумує через втрату. 16 грудня помер Дмитро Степанович Бесєда — очільник прокуратури Харківської області з 1992 по 1996 роки. 
 
Він народився 5 листопада 1940 року в с. Чудинівці Хмельницького району Вінницької області. 
  • У 1969 році Дмитро Степанович закінчив Харківський юридичний інститут.
  • Працював на посадах помічника прокурора Зміївського району Харківської області, прокурора Готвальдовського району, прокурора Ленінського району м. Харкова, заступником, першим заступником, прокурором Черкаської області. 
  • З лютого 1987 року по червень 1992 року – прокурор Луганської області. 
  • З 1992 року по 1996 рік очолював прокуратуру Харківської області.
  • Йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
 
Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі. 
   
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, некролог, харків
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