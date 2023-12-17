17.12.2023 10:48 Дмитро Колонєй
У Харкові пішов з життя Заслужений юрист України Дмитро Бесєда
Помер очільник прокуратури Харківської області з 1992 по 1996 роки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, керівництво та колектив Харківської обласної прокуратури глибоко сумує через втрату. 16 грудня помер Дмитро Степанович Бесєда — очільник прокуратури Харківської області з 1992 по 1996 роки.
Він народився 5 листопада 1940 року в с. Чудинівці Хмельницького району Вінницької області.
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У 1969 році Дмитро Степанович закінчив Харківський юридичний інститут.
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Працював на посадах помічника прокурора Зміївського району Харківської області, прокурора Готвальдовського району, прокурора Ленінського району м. Харкова, заступником, першим заступником, прокурором Черкаської області.
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З лютого 1987 року по червень 1992 року – прокурор Луганської області.
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З 1992 року по 1996 рік очолював прокуратуру Харківської області.
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Йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі.
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