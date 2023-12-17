17.12.2023 11:29 Дмитро Колонєй

В Україні дорожчає популярний продукт: який саме

Ситуацію на ринку проаналізував фахівець.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agravery, молоко в Україні подорожчало на 6% Молоко-сировина продовжує дорожчати в умовах її обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку. Незважаючи на те, що промислові підприємства нарощують обсяги надоїв та прагнуть вийти на довоєнні рівні виробництва, виробники свіжої молочної продукції та сировари все одно відчувають нестачу сировини, оскільки споживання молочної продукції населенням Україні збільшилось в поточному році, – повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 10 грудня склала 14,61 грн/кг без ПДВ, що на 83 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 14 до 15 грн/кг без ПДВ.

Нижня межа цінового діапазону виросла на 90 коп., а верхня межа збільшилась на 75 коп. за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,61 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на цей ґатунок виросла на 83 коп. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 14 до 15 грн/кг без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону виросла на 90 коп., а верхня – на 75 коп. Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,52 грн/кг без ПДВ і збільшилась на 77 коп. порівняно до результатів попереднього моніторингу.

Мінімальна ціна в господарствах склала 12,80 грн/кг і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна на перший ґатунок склала 14,20 грн/кг, що на 1,2 грн. більше порівняно до моніторингу, який було проведено місяць тому. Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 14,25 грн/кг без ПДВ і збільшилася на 81 коп. Георгій Кухалейшвілі припускає, що ціни на молоко в Україні продовжують зростати оскільки попит на сировину з боку виробників молочки залишається високим.

На складах обмежені запаси сирів та вершкового масла в умовах зростання споживання молочної продукції українцями. Цього року в Україну повернулося близько мільйона громадян, які рятувалися від війни закордоном, що закономірно призвело до збільшення кількості споживачів молока. Тому молокопереробні підприємства налаштовані брати в роботу замовлення незважаючи на наближення періоду новорічних свят, а також сезонне скорочення виробництва молока. Зазвичай купівельна активність на молочному ринку сповільнюється під час святкування Нового Року та Різдва. Також взимку падає продуктивність корів. Ймовірно, на скорочення надоїв може впливати скорочення поголів’я корів.

З часів незалежності не було впроваджено ефективної державної програми підтримки та сприяння розвитку молочного скотарства в Україні. Війна з росією тільки загострила давню проблему. Тепер багато земель сільськогосподарського призначення забруднені мінами та непридатні для використання в якості пасовищ чи для вирощування кормових культур. Вірогідно, молоко дорожчає внаслідок зростання витрат на корми через збільшення собівартості їх виробництва, дорожчання преміксів та інших закупівельних інгредієнтів. Фермери стикаються з проблемою нестачі кваліфікованої робочої сили, через масову міграцію чи мобілізацію громадян, їм не вистачає обігових та кредитних коштів. Під час війни збільшилися витрати на логістику. Молочні скотарі не ризикують інвестувати в збільшення поголів’я та інші заходи, які можуть потенційно вплинути на збільшення надоїв в Україні. Стримувати ріст цін на молоко-сировину може збільшення імпорту наливних вершків та масла-моноліту. У разі такого сценарію склади будуть заповнені молочною продукцією, а попит і ціни на сировину стабілізуються.