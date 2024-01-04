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04.01.2024  12:43   Рита Парфенова

Збільшилась кількість загиблий й поранених від ракетного удару по Харкову

Дві людини загинули, 62 людина постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року

Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Станом на 4 січня стало відомо ще про одну постраждалу – до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма.

На жаль, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.

Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.

 

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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