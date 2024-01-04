Збільшилась кількість загиблий й поранених від ракетного удару по Харкову

Дві людини загинули, 62 людина постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Станом на 4 січня стало відомо ще про одну постраждалу – до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма.
На жаль, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.
Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.
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