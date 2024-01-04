04.01.2024 12:43 Рита Парфенова

Збільшилась кількість загиблий й поранених від ракетного удару по Харкову

Дві людини загинули, 62 людина постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Станом на 4 січня стало відомо ще про одну постраждалу – до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма.



На жаль, у лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.



Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.

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