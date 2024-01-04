Група молодих шахраїв в Харкові використовувала хитромудрий план для незаконного збагачення

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, до цієї протиправної діяльності причетні троє 20-річних чоловіків та 18-річний хлопець.

Ще у грудні 2022 року шахраї розробили план, який полягав у використанні таргетованої реклами в соцмережах для привертання уваги осіб, зацікавлених у грошовій допомозі від держави чи благодійних фондів. Їхня реклама включала посилання, яке, здавалося, вело на офіційний державний портал для отримання допомоги. Проте насправді це був створений шахраями "сайт-перехідник".

На цьому сайті встановлено фішингове посилання. Потерпілі, перейшовши за ним, потрапляли на шахрайський сайт, що імітував онлайн-банкінг. Громадяни, довірившись, вводили реквізити своєї банківської картки, які потім ставали доступними шахраям.

Зловмисники виводили кошти з банківських карток потерпілих на свої рахунки. За результатами слідства виявлено 13 випадків такої злочинної діяльності, загальна сума завданої шкоди перевищує 100 тис. гривень.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Справу буде розглядати Харківський районний суд Харківської області. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриття злочинців та їхнього документування проводилося спільно з прокурорами Харківської окружної прокуратури, слідчими ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.