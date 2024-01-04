04.01.2024 11:23 Рита Парфенова

Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харкова та області

Протягом 3 грудня військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.



Близько 22:40 окупанти завдали кілька ударів по Шевченківському району Харкова. Били попередньо з С-300.



Як розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, дві ракети поцілили поблизу навчального закладу - там вибило шибки. Ще одна - поблизу житлового багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Ніхто з мешканців не постраждав.



Також руйнацій зазнали будинки в населених пунктах області. У селі Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу села Липці пошкоджений приватний житловий будинок.



За словами Болвінова, село Липці опинилося під обстрілами з територіх рф вже зренку 4 січня. Там також обійшлося без жертв - після атаки було виявлено дві воронки, десятиметрові воронки, глибиною по по п'ять метрів. Пошкоджень зазнала будівля парко-машинного комплексу.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.



За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.