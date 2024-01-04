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04.01.2024  11:23   Рита Парфенова

Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харкова та області

Протягом 3 грудня військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харкова та області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Близько 22:40 окупанти завдали кілька ударів по Шевченківському району Харкова. Били попередньо з С-300.

Як розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, дві ракети поцілили поблизу навчального закладу - там вибило шибки. Ще одна - поблизу житлового багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Ніхто з мешканців не постраждав.

Також руйнацій зазнали будинки в населених пунктах області. У селі Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу села Липці пошкоджений приватний житловий будинок.

За словами Болвінова, село Липці опинилося під обстрілами з територіх рф вже зренку 4 січня. Там також обійшлося без жертв - після атаки було виявлено дві воронки, десятиметрові воронки, глибиною по по п'ять метрів. Пошкоджень зазнала будівля парко-машинного комплексу.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 січня 2024 року.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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