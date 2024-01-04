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04.01.2024  08:22   Рита Парфенова

Ворог посилив авіаудари по мирним селам Харківщини

Протягом минулої доби під авіаційними ударами загарбників перебували населені пункти Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили сім атак, які ворог проводив біля Синьківки та східніше Петропавлівки в Харківській області. Наші війська ефективно утримали оборону, завдаючи противнику невдалих спроб прориву;
  • на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки  Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 січня 2024 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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