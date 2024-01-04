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04.01.2024  08:37   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, пов’язаних з обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 3 по 4 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на обстеження території після обстрілів;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 січня 2024 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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