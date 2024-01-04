Військові рф завдали ракетного удару по Харкову

3 січня 2024 року Харків вразив ракетний удар російських військ.
Ворог вкотре завдав ударів з району белгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.
«Є руйнування, зокрема цивільної нежитлової інфраструктури, на площі 1000 кв.м. Вибухом також пошкоджені вікна сусідніх житлових будинків. Обійшлось без постраждалих», – йдеться у повідомленні.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали удару по середмістю Харкова.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.
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