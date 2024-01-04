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04.01.2024  08:10   Рита Парфенова

Військові рф завдали ракетного удару по Харкову

3 січня 2024 року Харків вразив ракетний удар російських військ.


Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року

Ворог вкотре завдав ударів з району белгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

«Є руйнування, зокрема цивільної нежитлової інфраструктури, на площі 1000 кв.м. Вибухом також пошкоджені вікна сусідніх житлових будинків. Обійшлось без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали удару по середмістю Харкова.

 

 

Источник:   Сергій Мельник
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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