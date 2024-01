04.01.2024 07:30 Рита Парфенова

4 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.

Життя Ньютона від народження і до смертного одра було більше сповнене випадковостями і збігами, які призвели до закономірностям і логічним відкриттям. Вчені всього світу і сьогодні використовують теорему Ньютона-Лейбніца, закон в'язкості Ньютона, перший, другий і третій закони Ньютона, біном Ньютона, інтерполяційні формули Ньютона, не кажучи вже про буквально легендарний закон всесвітнього тяжіння Ньютона.



До речі, цікаво, що розповідь про яблуко, що падає з дерева, яке навело Ньютона на роздуми про вільне падіння тіл, вважається правдивим. С.І. Вавілов у біографії «Ісаак Ньютон» цитує слова одного з близьких знайомих Ньютона, Стаклея:



«Після обіду (у Лондоні, у Ньютона) погода була спекотна; ми перейшли в сад і пили чай під тінню кількох яблунь; були тільки ми вдвох. Між іншим, сер Ісаак сказав мені, що саме в такій же обстановці він перебував, коли вперше йому спало на думку тяжіння. Вона була викликана падінням яблука, коли він сидів, занурившись у думи. Чому яблуко завжди падає прямовисно, подумав він про себе, чому не вбік, а завжди до центру Землі. Повинна існувати приваблива сила в матерії, зосереджена у центрі Землі. Якщо матерія так тягне іншу матерію, має існувати пропорційність її кількості. Тому яблуко притягує Землю так само, як і Земля яблуко. Отже, повинна існувати сила, подібна до тієї, яку ми називаємо тяжкістю, що тягнеться по всьому Всесвіту».



* * *



4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля – Всесвітній день абетки Брайля. Він був заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН з метою підвищення поінформованості про значення абетки Брайля як одного із засобів спілкування для повної реалізації прав людини сліпих і людей з вадами зору. День народження знаменитого тифлопедагога став основним під час заснування пам'ятної дати. 2019 року 4 січня виповнилося 210 років з Дня його народження.



Абетка Брайля використовується сліпими і слабозорими людьми не тільки для читання, але і для письма. Щоправда, лист має свої особливості. Знаки пишуться методом проколювання точок на звороті аркуша праворуч-наліво для того, щоб читання було можливим у традиційній формі (ліворуч-праворуч). Згодом абетку Брайля було вдосконалено та ускладнено новими знаками. Сьогодні з її допомогою можна передавати не лише літери та цифри, а й музичні знаки, математичні та наукові символи.

Православні святі й прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують собор 70-ти святих апостолів та вшановують памʼять преподобного Теоктиста ігумена.



За Юліанським календарем, 4 січня Православна церква вшановує пам’ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. До цієї святої зверталися у молитвах для легкого перебігу вагітності та пологів. Цього дня, з молитвами до святої, жінки вишивали рушник, який мав допомогти благополучно розв'язатися від тягаря.



Традиційно 4 січня заборонялося бити тварин, інакше людину можуть наздогнати хвороби та виникнуть проблеми з ногами. У Настасій день не можна було проколювати вуха, інакше вони довго не гоилися. Заборонялося ходити босоніж і в'язати, оскільки це могло призвести до арешту будь-кого з родичів.

Також цього дня

1494 року видано зведення православних піснеспівів «Осмогласник» – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею.



1643 – народився Ісаак Ньютон, геніальний математик та фізик



1785 – на світ з'явився Якоб Грімм, один із двох німецьких братів-казкарів.



1809 – народився Луї Брайль, французький викладач, автор абетки для сліпих.



1919 – Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.



1936 – американський журнал Billboard вперше опублікував перший у світі хіт-парад. Незабаром цей чарт набув статусу офіційного всеамериканського хіт-параду.



1959 – околиць Місяця досяг радянський літальний апарат «Місяць-1».



1961 – у Копенгагені завершився найдовший в історії страйк. Помічники брадобреїв припинили її через 33 роки після початку. Це «досягнення» занесено до Книги рекордів Гіннеса.



1963 – народився Тілль Ліндеманн, вокаліст та автор майже всіх текстів німецького гурту Rammstein.



1965 – народилася Джулія Ормонд, англійська та американська актриса театру, кіно та телебачення.



1970 – учасники гурту The Beatles востаннє разом зібралися на студії для запису пісні Let It Be.



1985 – в одній із клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері.



1992 – Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.



2004 – марсохід «Спіріт» здійснив посадку на Марсі.



2010 – відкрито найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай. Його висота 828 метрів, кількість поверхів – 163. Форма будівлі нагадує сталагміт.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Пилип, Прохір, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Юхим, Яків.

за Юліанським календарем: Анастасія, Дмитро, Теодор, Федір.