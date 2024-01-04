04.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто подумати над тим, що саме останнім часом він робив не так, де зробив помилку. День наділяє його не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Овен поквапився, збився зі шляху чи просто не довів справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Телець (21 квітня – 21 травня)

В якомусь питанні від Тельця може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Тельцю поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Тельцю не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення як слід дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Телець думає, чи з'явиться ще й третій варіант?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Хоч би який досвід Близнюки мали, ситуація може на якийсь час поставити їх у роль учня. Можливо, їм буде необхідно проконсультуватися з кимось більш досвідченим або начальство візьме Близнюків під свій особистий контроль. А може, Близнюки почерпнуть потрібні їм для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, їм варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки пропонують Раку задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Рака увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Рак виявить, що на своєму місці він уже досяг «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку йому варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву в жодному разі не варто змішувати особисті стосунки та роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Лева попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а можливо, навіть спробує втягнути Лева у якісь справи з використанням його службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Лев шкодуватиме. У найкращому разі він нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у неї раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи співпадатиме з думкою Діви, що може часом її пригнічувати. Однак тут зірки радять Діві поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День вимагатиме від Терезів таких якостей, як точність і зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Терезів лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих із себе більше, ніж слова Терезів: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Терези хочуть, щоб їх помітили та оцінили, їм варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Протягом дня Скорпіон буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Скорпіон зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Скорпіон не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Стрілець (23 листопада – 21 січня)

Стрілець не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Стрільця вдасться діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Стрілець повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Козеріг (22 січня – 20 січня)

Чудовий день для того, щоб Козеріг зав'язав корисне знайомство. Його комунікабельність і креативність на висоті, він сповнений цікавих ідей і зможе донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Козерогу може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Козеріг може зустріти людину, знайомство з якою вплине на її подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки наполегливо радять Водолію зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Водолія чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій до розряду першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Водолій зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе їм просунутися вперед! Можливо, їм вдасться випадково почути те, що не призначалося для їх вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям Риби можуть отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень і успіхів.