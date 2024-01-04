Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Овну варто подумати над тим, що саме останнім часом він робив не так, де зробив помилку. День наділяє його не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Овен поквапився, збився зі шляху чи просто не довів справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.
В якомусь питанні від Тельця може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Тельцю поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Тельцю не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення як слід дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Телець думає, чи з'явиться ще й третій варіант?
Хоч би який досвід Близнюки мали, ситуація може на якийсь час поставити їх у роль учня. Можливо, їм буде необхідно проконсультуватися з кимось більш досвідченим або начальство візьме Близнюків під свій особистий контроль. А може, Близнюки почерпнуть потрібні їм для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, їм варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.
Зірки пропонують Раку задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Рака увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Рак виявить, що на своєму місці він уже досяг «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку йому варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.
Леву в жодному разі не варто змішувати особисті стосунки та роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Лева попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а можливо, навіть спробує втягнути Лева у якісь справи з використанням його службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Лев шкодуватиме. У найкращому разі він нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.
Діві протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у неї раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи співпадатиме з думкою Діви, що може часом її пригнічувати. Однак тут зірки радять Діві поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.
День вимагатиме від Терезів таких якостей, як точність і зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Терезів лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих із себе більше, ніж слова Терезів: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Терези хочуть, щоб їх помітили та оцінили, їм варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.
Протягом дня Скорпіон буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Скорпіон зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Скорпіон не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.
Стрілець не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Стрільця вдасться діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Стрілець повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!
Чудовий день для того, щоб Козеріг зав'язав корисне знайомство. Його комунікабельність і креативність на висоті, він сповнений цікавих ідей і зможе донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Козерогу може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Козеріг може зустріти людину, знайомство з якою вплине на її подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.
Зірки наполегливо радять Водолію зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Водолія чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій до розряду першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Водолій зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!
Риби мають шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе їм просунутися вперед! Можливо, їм вдасться випадково почути те, що не призначалося для їх вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям Риби можуть отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень і успіхів.
Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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