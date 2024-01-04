04.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночi снiг, мокрий сніг. Вдень мокрий снiг, мiсцями з дощем. Туман, видимiсть 200 - 500 м; ожеледь; налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 1 - 3° тепла.

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