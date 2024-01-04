    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 січня
04.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночi снiг, мокрий сніг. Вдень мокрий снiг, мiсцями з дощем. Туман, видимiсть 200 - 500 м; ожеледь; налипання мокрого снiгу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 1 - 3° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо хмари пливуть проти вітру, то незабаром почнуться снігопади.
  • Погода 4 січня показує, яким буде майбутній жовтень.
  • Бурульки на даху будинку віщують урожайний рік.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 січня 02.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 січня 01.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 