Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 січня 2024 року.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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