Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 січня 2024 року.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.
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