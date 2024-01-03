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03.01.2024  12:27   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 13 мкР/год;
  • Золочів – 10 мкР/год;
  • Богодухів – 10 мкР/год;
  • Коломак – 9 мкР/год;
  • Великий Бурлук – 15 мкР/год;
  • Печеніги – 13 мкР/год;
  • Слобожанське – 11 мкР/год;
  • Куп’янськ – 11 мкР/год;
  • Красноград – 11 мкР/год;
  • Лозова – 12 мкР/год;
  • Ізюм – 10 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 січня 2024 року.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радіація, харків
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