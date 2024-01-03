Майже 140 будинків постраждало внаслідок обстрілів Харкова протягом тижня

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, тільки цього року, внаслідок обстрілів у місті Харкові, які тривали з 2 по 3 січня, було пошкоджено 62 житлові будинки, з них 56 розташовані у Шевченківському районі.

Департамент житлово-комунального господарства повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали більше 1,8 тис. вікон у квартирах та понад 700 у місцях загального користування. Також пошкоджено три покрівлі.

Загалом протягом періоду з 29 грудня по 3 січня постраждали 138 житлових будинків, при чому найбільше пошкоджень зафіксовано в Київському районі (66). Кількість вибитих вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже відновили 2,1 тис. віконних контурів.

Повідомлено про відсутність опалення в двох будинках, відсутність електропостачання в одному та відключення газу в деяких будинках.

Комунальні служби активно займаються закриттям вибитих вікон та дверей, проводять обстеження будівель на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають і спрямовані на відновлення житлових приміщень та інженерних мереж.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram