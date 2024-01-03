Майже 140 будинків постраждало внаслідок обстрілів Харкова протягом тижня

Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Так, тільки цього року, внаслідок обстрілів у місті Харкові, які тривали з 2 по 3 січня, було пошкоджено 62 житлові будинки, з них 56 розташовані у Шевченківському районі.
Департамент житлово-комунального господарства повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали більше 1,8 тис. вікон у квартирах та понад 700 у місцях загального користування. Також пошкоджено три покрівлі.
Загалом протягом періоду з 29 грудня по 3 січня постраждали 138 житлових будинків, при чому найбільше пошкоджень зафіксовано в Київському районі (66). Кількість вибитих вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже відновили 2,1 тис. віконних контурів.
Повідомлено про відсутність опалення в двох будинках, відсутність електропостачання в одному та відключення газу в деяких будинках.
Комунальні служби активно займаються закриттям вибитих вікон та дверей, проводять обстеження будівель на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають і спрямовані на відновлення житлових приміщень та інженерних мереж.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами
по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.