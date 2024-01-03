    
Главная Новини Харкова ЖКГ Майже 140 будинків постраждало внаслідок обстрілів Харкова протягом тижня
03.01.2024  11:54   Рита Парфенова

Майже 140 будинків постраждало внаслідок обстрілів Харкова протягом тижня

Потягом останнього тижня внаслідок військової агресії рф пошкоджено будінки у п'яти районах Харкова.


Фото: РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, тільки цього року, внаслідок обстрілів у місті Харкові, які тривали з 2 по 3 січня, було пошкоджено 62 житлові будинки, з них 56 розташовані у Шевченківському районі.

Департамент житлово-комунального господарства повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали більше 1,8 тис. вікон у квартирах та понад 700 у місцях загального користування. Також пошкоджено три покрівлі.

Загалом протягом періоду з 29 грудня по 3 січня постраждали 138 житлових будинків, при чому найбільше пошкоджень зафіксовано в Київському районі (66). Кількість вибитих вікон у Київському, Холодногірському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах складає 3 тис. Комунальники вже відновили 2,1 тис. віконних контурів.

Повідомлено про відсутність опалення в двох будинках, відсутність електропостачання в одному та відключення газу в деяких будинках.

Комунальні служби активно займаються закриттям вибитих вікон та дверей, проводять обстеження будівель на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають і спрямовані на відновлення житлових приміщень та інженерних мереж.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии, жкг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.01 Надзвичайні події Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА 02.01 Надзвичайні події У Харкові - знову приліт поряд із житловим будинком: Ігор Терехов 02.01 Надзвичайні події Харків знаходиться під обстрілом ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 