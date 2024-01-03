03.01.2024 11:22 Рита Парфенова

До судів Харківщини намагалися пронести ножі, газові балончики та електрошокові пристрої

У 2023 році служба судової охорони на Харківщині запобігла пронесенню в судові установи понад 47 тисяч заборонених предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, це мацше втричі більше, ніж у 2022 році, коли зафіксовано лише 12 432 заборонених предметів.

Більшість заборонених предметів, з якими торік намагалися пройти відвідувачі до судів, становлять:

ножі – 6078 одиниць,

балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – 3631 одиниця,

ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 1912 одиниць,

електрошокових пристроїв – 81 одиниця.

Також служба судової охорони на Харківщині завадила спробам пронести до судових установ 1263 одиниць вогнепальної зброї та 1354 одиниць травматичної зброї. Крім того, було виявлено 33 358 патронів, включаючи ті, що були споряджені гумовими кулями.





Найбільше заборонених предметів у 2023 році намагались взяти з собою відвідувачі до Дзержинського районного суду – 7994 од., Київського районного суду – 5006 од., Ленінського районного суду – 3646 од. та Московського районного суду – 3530 од. Найбільше заборонених предметів у 2023 році намагались взяти з собою відвідувачі до Дзержинського районного суду – 7994 од., Київського районного суду – 5006 од., Ленінського районного суду – 3646 од. та Московського районного суду – 3530 од.

Найменше – до Красноградського районного суду – 41 заборонений предмет, Богодухівського районного суду – 52 предмети та Нововодолазького районного суду – 54 предмети.



Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Источник: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

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