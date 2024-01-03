У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1084 особи, з них понад 50% - діти.
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 112 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Показник захворюваності становить 76,6 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81,5% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізовано 101 особу, з них 1 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих майже 38% - діти до 17 років.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
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