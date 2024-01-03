03.01.2024 10:34 Рита Парфенова

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1084 особи, з них понад 50% - діти.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 112 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Показник захворюваності становить 76,6 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81,5% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.



За тиждень госпіталізовано 101 особу, з них 1 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих майже 38% - діти до 17 років.

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