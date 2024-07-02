    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики намагалися пронести до судів Харківщини
02.07.2024  12:45   Рита Парфенова

Вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики намагалися пронести до судів Харківщини

У початку 2024 року до судових установ Харківщини не допустили 24 118 предметів, які становили загрозу для життя та здоров'я громадян.

суд, заборонені предмети

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, судові охоронці Харківщини активно борються з незаконним проникненням заборонених предметів до судових установ.

Упродовж поточного року вони виявили і заборонили до пронесення 24 118 небезпечних предметів, які можуть загрожувати безпеці учасників судових процесів. Серед них:
  • вогнепальна зброя – 641 одиниця;
  • бойові патрони – 8 274 одиниці;
  • пристрої для відстрілу патронів (гумові кулі, пневматична, газова, травматична зброя) – 602 одиниці;
  • ножі – 4 302 одиниці;
  • електрошокові пристрої – 48 одиниць;
  • балончики зі сльозогінною та дратівливою речовиною – 2 449 одиниць,
  • піротехнічні засоби – 5 одиниць;
  • інші заборонені предмети – 609 одиниць.

суд, заборонені предмети

Протягом першого півріччя 2024 року кількість виявлених ножів зросла на 58% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 4 302 одиниць. Виявлення вогнепальної зброї збільшилося на 16,8%, а пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, газовою чи травматичною зброєю — на 14%.

Статистика показує, що кожен четвертий відвідувач міських судів Харкова приносить із собою предмети, що становлять загрозу. В обласних судах цей показник нижчий — кожен п’ятнадцятий. Найбільше заборонених предметів виявляється в апеляційному суді Харкова та інших великих судових установах міста.

Зменшення кількості повідомлень про замінування на 33,5% за перше півріччя 2024 року свідчить про ефективність заходів безпеки в судових установах. Судова охорона закликає громадян дотримуватися правил перебування у судах та утримуватися від пронесення потенційно небезпечних предметів для забезпечення загальної безпеки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Краснокутський районний суд тепер під захистом судових охоронців Харківщини.
Тэги:  судова охорона, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Суспільство Судові охоронці Харківщини навчались тактичної медицини по програмі НАТО 26.05 Надзвичайні події Районний суд Харківщини перейшов під захист Служби судової охорони 08.05 Надзвичайні події До судів Харкова намагалися пронести вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 