Вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики намагалися пронести до судів Харківщини

02.07.2024 12:45 Рита Парфенова

У початку 2024 року до судових установ Харківщини не допустили 24 118 предметів, які становили загрозу для життя та здоров'я громадян.

Протягом першого півріччя 2024 року кількість виявлених ножів зросла на 58% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 4 302 одиниць. Виявлення вогнепальної зброї збільшилося на 16,8%, а пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, газовою чи травматичною зброєю — на 14%.

Статистика показує, що кожен четвертий відвідувач міських судів Харкова приносить із собою предмети, що становлять загрозу. В обласних судах цей показник нижчий — кожен п’ятнадцятий. Найбільше заборонених предметів виявляється в апеляційному суді Харкова та інших великих судових установах міста.



Зменшення кількості повідомлень про замінування на 33,5% за перше півріччя 2024 року свідчить про ефективність заходів безпеки в судових установах. Судова охорона закликає громадян дотримуватися правил перебування у судах та утримуватися від пронесення потенційно небезпечних предметів для забезпечення загальної безпеки.

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