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02.07.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

У лісах Харківщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У зв'язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою, у більшості областей України, зокрема й на території Полтавської та Харківської областей, переважає найвищий - 5 рівень пожежної небезпеки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
У філіях Слобожанського лісового офісу працює 40 рейдових бригад, які постійно контролюють за пожежною ситуацією у лісах, особлива увага - хвойним насадженням. Лісівники постійно проводять ряд профілактичних заходів, аби убезпечити ліс від вогню: прокладають мінералізовані смуги та розриви, перекривають позапланові дороги, підрізають гілки у хвойних молодняках, проводять роз'яснювальну роботу з населенням. 
 
Проте для ефективного запобігання загорянням, важливе розуміння громадян та дотримання ними елементарних правил пожежної безпеки в лісах, адже 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість. 
 
Аби не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися наступних правил:
 
  • не розводити багаття у лісі та лісопосадках
  • не заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами 
  • не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
  • не залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
При 5 рівні небезпеки й  до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів ворога горіли школа та пшеничне поле на Харківщині.
 
Тэги:  харків, ліс
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