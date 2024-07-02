02.07.2024 13:00 Віталій Хінєвіч
У лісах Харківщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У зв'язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою, у більшості областей України, зокрема й на території Полтавської та Харківської областей, переважає найвищий - 5 рівень пожежної небезпеки.
У філіях Слобожанського лісового офісу працює 40 рейдових бригад, які постійно контролюють за пожежною ситуацією у лісах, особлива увага - хвойним насадженням. Лісівники постійно проводять ряд профілактичних заходів, аби убезпечити ліс від вогню: прокладають мінералізовані смуги та розриви, перекривають позапланові дороги, підрізають гілки у хвойних молодняках, проводять роз'яснювальну роботу з населенням.
Проте для ефективного запобігання загорянням, важливе розуміння громадян та дотримання ними елементарних правил пожежної безпеки в лісах, адже 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість.
Аби не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися наступних правил:
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не розводити багаття у лісі та лісопосадках
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не заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами
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не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
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не залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
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не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
При 5 рівні небезпеки й до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей категорично заборонено.
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