Внаслідок обстрілів ворога горіли школа та пшеничне поле на Харківщині

Протягом минулї доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
1 липня вранці ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, завдавши руйнувань навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору. У школі спалахнула пожежа на площі 150 м², однак, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Для ліквідації наслідків бомбардування залучили 5 одиниць техніки та 15 осіб особового складу ДСНС, а також медичний розрахунок з Київщини.
Близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області, цілеспрямовано намагаючись знищити врожай. Пожежа швидко поширювалася, але завдяки оперативним діям рятувальників, які прибули на місце з 2 автоцистернами та медичним розрахунком, вдалося локалізувати вогонь на площі 4 га. Ліквідація пожежі, яка загрожувала знищити поле площею 100 га, була завершена о 17:10. У заходах брали участь 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.
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Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12101 особу, з них 934 дитини та 278 маломобільних осіб.
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