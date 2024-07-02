02.07.2024 09:33 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів ворога горіли школа та пшеничне поле на Харківщині

Протягом минулї доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

1 липня вранці ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, завдавши руйнувань навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору. У школі спалахнула пожежа на площі 150 м², однак, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Для ліквідації наслідків бомбардування залучили 5 одиниць техніки та 15 осіб особового складу ДСНС, а також медичний розрахунок з Київщини.



Близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області, цілеспрямовано намагаючись знищити врожай. Пожежа швидко поширювалася, але завдяки оперативним діям рятувальників, які прибули на місце з 2 автоцистернами та медичним розрахунком, вдалося локалізувати вогонь на площі 4 га. Ліквідація пожежі, яка загрожувала знищити поле площею 100 га, була завершена о 17:10. У заходах брали участь 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.

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Загалом протягом доби з 1 по 2 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – надання допомоги населенню;

1 – на перевірку після обстрілу;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12101 особу, з них 934 дитини та 278 маломобільних осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 липня о 21:37 у місті Південне, Південноміської ТГ, Харківського району внаслідок обстрілу сталася пожежа на приватному підприємстві.