Заборонено рух транспорту по провулку Чикаленка у Харкові: подробиці

До 18:00 16 серпня рух транспорту у провулку Євгена Чикаленка, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №3, буде заборонений.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю технічного переоснащення магістральної теплової мережі.
Об’їзд можливий через Гімназійну набережну, вулицю Руставелі, проспект Героїв Харкова, площу Героїв Небесної Сотні та прилеглі вулиці.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рух автотранспорту по вулиці Чернишевській, від вулиці Свободи до номера 39, буде заборонено до 17:00 31 липня.
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