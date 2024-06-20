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20.06.2024  11:56   Рита Парфенова

Вулицю у центрі Харкова перекриють для транспорта

Рух автотранспорту по вулиці Чернишевській, від вулиці Свободи до номера 39, буде заборонено до 17:00 31 липня.

дорожні роботи

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, це рішення прийнято у зв'язку з необхідністю заміни ділянки теплотраси на проїжджій частині.

Для об'їзду закритої ділянки можна скористатися вулицями Свободи, Мироносицькою, Сумською та іншими. Також тимчасово організовано двосторонній рух на відрізку від вулиці Гіршмана до номера 39 на вулиці Чернишевській.

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Раніше  РЕДПОСТ писав, що фахівці управління обслуговування інфраструктури наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» ремонтують трамвайні колії та контактну мережу.
Тэги:  рух, транспорт, харків
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