Вулицю у центрі Харкова перекриють для транспорта

Рух автотранспорту по вулиці Чернишевській, від вулиці Свободи до номера 39, буде заборонено до 17:00 31 липня.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, це рішення прийнято у зв'язку з необхідністю заміни ділянки теплотраси на проїжджій частині.
Для об'їзду закритої ділянки можна скористатися вулицями Свободи, Мироносицькою, Сумською та іншими. Також тимчасово організовано двосторонній рух на відрізку від вулиці Гіршмана до номера 39 на вулиці Чернишевській.
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