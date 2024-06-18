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18.06.2024  19:07   Дмитро Колонєй

Харківські метрополітенівці відновлюють транспортну інфраструктуру міста

Стало відомо, які роботи виконують бригади КП «Харківський метрополітен».

Відновлюють транспортну інфраструктуру міста харківські метрополітенівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці управління обслуговування інфраструктури наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» працюють над забезпеченням надійної та безпечної роботи трамвайних маршрутів міста. Зокрема, вони ремонтують трамвайні колії та контактну мережу.

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Відновлюють транспортну інфраструктуру міста харківські метрополітенівці
 
Відновлюють транспортну інфраструктуру міста харківські метрополітенівці
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводять ремонтно-відновлювальні роботи по всьому місту, здійснюють модернізацію газової системи та обслуговування газового устаткування.

 

Тэги:  ремонт, дороги, харків
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