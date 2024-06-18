Харківські метрополітенівці відновлюють транспортну інфраструктуру міста

Стало відомо, які роботи виконують бригади КП «Харківський метрополітен».
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці управління обслуговування інфраструктури наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» працюють над забезпеченням надійної та безпечної роботи трамвайних маршрутів міста. Зокрема, вони ремонтують трамвайні колії та контактну мережу.
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