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18.06.2024  17:50   

Фахівці продовжують готувати газові мережі до опалювального сезону в Харкові

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводять ремонтно-відновлювальні роботи по всьому місту, здійснюють модернізацію газової системи та обслуговування газового устаткування, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що харківські газовики замінили близько 500 метрів морально застарілих газопроводів, провели ревізію 170 газових фільтрів на газорегуляторних пунктах та 447 об’єктів газорегулюючого обладнання.
 
 Також комплексно-приладовим методом було обстежено близько 500 км газопроводів, виявлено та ліквідовано майже півтисячі витоків газу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Тэги:  жкг, харків
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