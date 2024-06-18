    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині засуджено поліцейського, який перейшов на бік ворога
18.06.2024  17:29   Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено поліцейського, який перейшов на бік ворога

Правоохоронець з Харківщини, який працював на ворога, надовго потрапив до вʼязниці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 45-річний поліцейський з Ізюму перейшов на бік ворога. 
 
  • Добровільно прийняв пропозицію представників РФ  і обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • Отримав нормативно-правові акти РФ (Конституцию российской федерации, Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации, Уголовный кодекс российской федерации, Федеральный закон российской федерации «О полиции»). 
  • У липні 2022 року зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.
  • Добровільно видав представникам окупаційних військ закріплену за ним табельну зброю.
  • Відповідав за «громадський порядок» в Ізюмі, щоб не допустити протестів проукраїнськи налаштованих громадян.
 
Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців наприкінці вересня 2022 року його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України. 
 
До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою. У судовому він свою вину не визнав.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть жінок, які слугували ворогу
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Надзвичайні події У Харкові судитимуть жінок, які слугували ворогу 15.06 Надзвичайні події Судитимуть харківʼянина, який підтримував анексію Криму та окупацію Донбасу 14.06 Надзвичайні події На Харківщині жінки працювали в окупаційній адміністрації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 