18.06.2024 17:29 Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено поліцейського, який перейшов на бік ворога

Правоохоронець з Харківщини, який працював на ворога, надовго потрапив до вʼязниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 45-річний поліцейський з Ізюму перейшов на бік ворога.

Добровільно прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Отримав нормативно-правові акти РФ (Конституцию российской федерации, Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации, Уголовный кодекс российской федерации, Федеральный закон российской федерации «О полиции»).

У липні 2022 року зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Добровільно видав представникам окупаційних військ закріплену за ним табельну зброю.

Відповідав за «громадський порядок» в Ізюмі, щоб не допустити протестів проукраїнськи налаштованих громадян.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців наприкінці вересня 2022 року його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України.

До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою. У судовому він свою вину не визнав.

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Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.