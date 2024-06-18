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18.06.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілу селища Слатине повідомили у ХОВА

О 15:24 окупанти вдарили по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В результаті обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджено 5 житлових будинків та 3 господарчі споруди. 
 
Постраждала 51-річна жінка. На момент обстрілу знаходилася на городі. Госпіталізована до лікарні з травматичною ампутацією лівої гомілки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл села на Харківщині поранено людину.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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