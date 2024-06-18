Загарбники обстрілюють Харківщину з різного виду озброєння

18.06.2024 16:51 Дмитро Колонєй

Обстановка на Харківщині за оцінкою ГУ Нацполіції.

Впродовж минулої доби армія РФ скинула 21 керовану авіабомбу під їхніми обстрілами опинилася зокрема вовчанська і Липецька громади. Хоча кількість обстрілів з боку Російської Федерації поменшало, але обстановка з обстрілами

залишається складною.

Росіяни застосовують КАБи, міномети, танки. Дещо знизилась кількість ракетних обстрілів. Але, наприклад, 18 червня 2024 року близько 11 години ранку ворог вдарив ракетами Іскандер по Боровській громаді.

На щастя обійшлося без жертв, хоча знову ворог цілився в суто цивільний об'єкт. А за минулий тиждень зафіксовано загалом 74 обстріли. За минулий тиждень

загинуло по області троє людей 33 було поранено На жаль, серед поранених була

дитина.