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18.06.2024  12:40   

Через обстріл села на Харківщині поранено людину

18 червня близько 8:45 ворог з артилерії обстріляв село Курилівка Купʼянського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Отримав поранення 47-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями зс рф.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Вовчанська, Липецька та Борівська територіальні громади постійно піддаються обстрілам з боку країни-терориста.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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