Руйнації та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 18 червня

Вовчанська, Липецька та Борівська територіальні громади постійно піддаються обстрілам з боку країни-терориста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян. Протягом доби слідчі провели 18 оглядів місць подій і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані щодо 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.
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Фантазії сьогодні будуть яскравішими за реальність, і багато хто віддасть перевагу віртуальному світу. Однак день не підходить для точних справ, проте ідеальний для творчості та спілкування.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
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