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18.06.2024  09:27   Рита Парфенова

Руйнації та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 18 червня

Вовчанська, Липецька та Борівська територіальні громади постійно піддаються обстрілам з боку країни-терориста.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • 16 червня близько 22:40 село Подоли було обстріляне військовими РФ з РСЗВ «Ураган» фугасно-уламковим снарядом. Унаслідок цього обстрілу 58-річний цивільний чоловік отримав уламкове поранення ноги, але відмовився від госпіталізації. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гараж та автомобіль;
  • 17 червня близько 02:30 село Борівська Андріївка зазнало ворожого авіаобстрілу, внаслідок якого були пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян. Протягом доби слідчі провели 18 оглядів місць подій і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані щодо 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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