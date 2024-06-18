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18.06.2024  08:44   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілу Харкова повідомили в ХОВА

Увечері 17 червня окупанти завдали авіаудару по місту Харків.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, обстріл стався ️17 червня о 22:30.

Ворог влучив у у житловий будинок в Немишлянському районі міста.

«У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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