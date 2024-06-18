    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
18.06.2024  08:34   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежі від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 17 по 18 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 1 – на чергування;
  • 8 – інші виїзди.

Мешканцям с. Африканівка Барвінківської громади рятувальники доставили 3 т технічної води.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11866 осіб, з них 923 дітей та 278 маломобільних осіб.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 18 червня, в Харкові та області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 15 червня. Оперативна обстановка від ДСНС 14.06 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини гасять пожежі та ліквідують наслідки обстрілів 13.06 Надзвичайні події На Харківщині згоріла у пожежі жінка, яка випалювала сухостій (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 