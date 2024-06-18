18.06.2024 08:34 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежі від ворожих обстрілів не зафіксовано.



Протягом доби з 17 по 18 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

10 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

8 – інші виїзди.

Мешканцям с. Африканівка Барвінківської громади рятувальники доставили 3 т технічної води.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11866 осіб, з них 923 дітей та 278 маломобільних осіб.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 18 червня, в Харкові та області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.