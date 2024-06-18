18.06.2024 08:24 Рита Парфенова

Про відключення світла 18 червня в Харкові

У вівторок, 18 червня, в Харкові та області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».

«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що сьогодні, 18 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

В Укренерго повідомляли, що графіки погодинних відключень застосовуватимуться по всій Україні з 00:00 до 24:00.

Причина – зростання енергоспоживання через потепління та робочі дня.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.