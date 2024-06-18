На Харківщині прикордонники з початку року вилучили з незаконного обігу 65 тисяч набоїв та 44 одиниці зброї

Прикордонники активно протидіють російським окупантам, співпрацюючи з Силами оборони як у військових операціях, так і в контрольно-перевірочних заходах на блокпостах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Щоденно на блокпостах прикордонники перевіряють десятки тисяч легкових, вантажних та пасажирських транспортних засобів, залучаючи для покращення якості огляду службових собак. Проводяться регулярні перевірки для виявлення підозрілих осіб, зброї, боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин. Завдяки цим заходам вдається запобігати можливим диверсіям і забезпечувати стабільну ситуацію всередині країни.
Тільки у травні 2024 року прикордонники Харківського загону за допомогою службових собак виявили у 42 випадках: 4,5 тисячі набоїв, 5 одиниць вогнепальної зброї, 7,5 кг вибухівки, а також 0,6 кг наркотичних засобів.
Загалом, з початку року військовослужбовці ДПСУ на Харківщині вилучили 65 тисяч набоїв, 44 одиниці зброї, майже 60 кг вибухівки та понад 1 кг наркотиків.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як прикордонники Харківщини знищили транспорт окупантів на Вовчанському напрямку.
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