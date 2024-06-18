18.06.2024 07:30 Рита Парфенова

18 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.



Фото з відкритих джерел

Мета Дня стабільної гастрономії – пропагувати шанобливе ставлення до навколишнього середовища та місцевих традицій, стійке виробництво продуктів харчування та збереження біорізноманіття.

Гастрономію іноді називають мистецтвом їжі. Вона також може означати стиль приготування, притаманний певному регіону. Іншими словами, гастрономія часто стосується місцевої їжі та кухні. Стабільність — це підхід, за якого певні діяльності, такі як сільське господарство, рибальство або навіть приготування їжі, виконуються з повагою до природних ресурсів, зберігаючи їх для майбутніх поколінь, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей.



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18 червня проводиться День любителів риболовлі. Риболовля - це поширене хобі, переважно серед чоловічої статі. Суть аматорського рибальства часто над самому улову, а атмосфері. Адже риболовля дозволяє побути в тиші та спокої, відпочити від звичайних справ, насолодитися природою та ретельним процесом. Багатьом чоловікам цей вид відпочинку допомагає відновити емоційний стан і позбутися стресу.



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Щорічно 18 червня світ відзначає неофіційне, але важливе з погляду психології свято – Міжнародний день паніки.



Панічне стан здатне викликати великі проблеми та наслідки, але психологи запевняють, що постійне спеціальне уникнення паніки провокує чималий стрес.



Тому 18 червня дозвольте собі випустити пару, прожити негативні емоції заради почуття емоційного полегшення. Втома від контролю за власними психологічними слабкостями та страхами заважає функціонуванню чистої свідомості.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Леонтiя, Іпатiя та Феодула, преподобного Леонтiя, канонарха Печерського, що в Дальнiх печерах.



У народі цей день називали "верхівка літа". У давнину в цей день просили допомоги у небесних світил і природи в цілому. Слов'яни назвали цей день саме так тому, що він як раз святкується в самий розпал літнього сезону.



Цього дня косили та сушили траву для того, щоб потім набивати їй матраци. Також збирали трави для заварювання цілющого чаю.



Що не можна робити:

лінуватися;

пускати в оселю незнайомих людей;

позичати гроші.

За Юліанським календарем, 18 червня віряни вшановують пам’ять священномученика Дорофея Тирського.

Здавна вважалося, що з 18 по 26 червня проходять найкоротші ночі року - "горобині". Вони тривають 7–8 годин на добу.

Цього дняь розквітає сон-трава, чи простріл. Відповідно до своєї назви ця трава навіює сон, а сплячим показує їхнє майбутнє життя. Існувала приказка: «Не мудрий сон на Дорофія, та віщий». Прикмети говорят, що красиві дівчина чи хлопець уві сні обіцяють щастя та благополуччя, а ось попередження про біду приходить у вигляді старої жінки.



Що не можна робити:

довго спати, щоб не проґавити своє щастя;

розказувати сни;

виходити на вулицю опівночі;

використовувати ріжучі предмети;

відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

Також цього дня

У 1583 відбулося перше документально підтверджене страхування життя. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гіббсона на суму 383 фунти.



1815 – англійські та прусські війська розгромили армію Наполеона Бонапарта у битві при Ватерлоо.



1822 – у Лондоні виставлено першу статую оголеної людини. Встановлену в Гайд-парку фігуру Ахілла незабаром довелося прикрасити бронзовим фіговим листочком з поваги до почуттів шокованих громадян, які вчиняли в парку моціон.



1889 – американець Річардсон запатентував дитячу коляску. Він придумав реверсивну модель коляски, в якій дитина могла сидіти як обличчям до коляски, що возив, так і спиною до нього. Крім того, Вільям включив у свою модель осі, що додало візку маневреності.



1932 – на першій Женевській міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було ухвалено рішення про створення Міжнародної Федерації FIBA.



1939 – на могилі Тараса Шевченка у Каневі встановлено бронзову пам'ятку.



1942 – народився сер Джеймс Пол МакКартні, британський рок-музикант, співак, композитор, мультиінструменталіст і продюсер, один із засновників гурту The Beatles.



1952 – народилася Ізабелла Росселліні, італійська кіноактриса.



1964 – у Вашингтоні відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку.



1991 – Верховна Рада УРСР видала ухвалу про відзначення Дня Незалежності України 24 серпня.



1996 – Україну ухвалили до складу Конференції з роззброєння.



2009 – запущено Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Данило, Дар’я, Єфросинія, Леонтій, Марія, Михайло, Опанас.



за Юліанським календарем: Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.