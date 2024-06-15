Прикордонники Харківщини знищили транспорт окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Прикордонники 1 загону продовжують успішно знищувати ворога на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У лісосмузі аеророзвідники виявили російський УАЗ, відомий як «Буханка», який використовувався для перевезення особового складу та боєкомплектів.
Наші бійці направили на ціль дрон-камікадзе, який точно влучив у ціль. Після вибуху аеророзвідники довго спостерігали, як «Буханка» диміла після яскравого спалаху.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.
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