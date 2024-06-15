15.06.2024 10:28 Рита Парфенова

Про відключення світла 15 червня в Харкові розповіли в Міненерго

У суботу, 15 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міненерго.

«Сьогодні (15 червня, – прим. ред.) застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 23:00», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори. Це – прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Згідно з урядовою постановою, підприємства критичної інфраструктури, а також ті, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не підлягають відключенню від електромережі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.