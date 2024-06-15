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15.06.2024  10:54   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби поліція Харківщини отримала понад 1270 викликів від місцевих мешканців.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконного обігу наркотиків.

Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав 24 осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності. Затриманих доставили до територіальних підрозділів для перевірки.

На блокпостах Харківської області для запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти, правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3100 транспортних засобів.

Протягом доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 14 громадян отримали травми. Працівники поліції затримали 3 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.

Тэги:  поліція, харків
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