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15.06.2024  11:28   Рита Парфенова

Судитимуть харківʼянина, який підтримував анексію Криму та окупацію Донбасу

До восьми років за гратами загрожує харківʼянину, який підтримував анексію Криму та окупацію Донбасу

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, проросійськи налаштований мешканець Харкова публічно висловлював свої погляди в інтернеті. У соціальній мережі «Одноклассники», забороненій в Україні, він поширював дописи, в яких прославляв «освободителей» та підтримував загарбницькі дії РФ у Криму, Донецькій та Луганській областях.

В одному з його репостів було зазначено: «Пусть знают все, что русский вечен! И русский дух неистребим».

Семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань харківʼянина. Під час обшуку в його помешканні було виявлено техніку з доказами протиправної діяльності, а також рукописні антиукраїнські вірші та «конспекти» з характеристиками різних видів ракет.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно цього чоловіка за фактами поширення матеріалів, які виправдовують збройну агресію РФ проти України, у тому числі повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Судитимуть його у Жовтневому районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а оперативний супровід забезпечував головний оперативно-розшуковий відділ 4-го прикордонного загону (м. Харків) ДПС України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрито шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію в інтернеті.

Тэги:  прокуратура, харків, колаборант
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