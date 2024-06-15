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15.06.2024  11:49   Рита Парфенова

Під Вовчанськом точаться бої, – Генштаб ЗСУ

Наразі в районі Вовчанська тривають бої на двох локаціях.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 15 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

Оперативна ситуація на Харківському напрямку

Від початку доби російські терористи тричі намагалися потіснити наших воїнів з позицій на Харківському напрямку. Біля Тихого атаку було успішно відбито, а в районі Вовчанська тривають бої на двох локаціях.

За уточненими даними, за вчора ворог на цьому напрямку втратив понад 112 осіб убитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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