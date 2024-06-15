На Харківщині браконьєри погубили риби на понад двісті тисяч гривень

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

13 червня 2024 року на Краснопавлівському водосховищі біля села Садове було зафіксовано громадянина на човні, який використовував заборонені знаряддя лову – 45 сіток з льоси.

В результаті було виловлено;

ляща - 30 штук,

карася сріблястого - 24 шт.,

судака - 6 шт.,

окуня - 2 шт.$

рака - 27 шт.

Загальна вага вилову становила 19,48 кілограма.

За цим фактом складено протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінюються у 205 224 гривень. Інформація про цей випадок внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань як ознаки кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси було вилучено.

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