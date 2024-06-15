15.06.2024 13:05 Рита Парфенова

Комунікації житлових районів Харкова готують до зими

Ремонтники з дільниці технічного обслуговування внутрішніх комунікацій КП "Харківводоканал" завершили необхідні роботи у 255 будинках, які включали оновлення систем водопостачання та каналізації.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал", недавно завершили оновлення систем водопостачання у двох будинках на вулицях Северина Потоцького та Сергія Грицевця, установивши нову запірно-регулюючу арматуру на відстані 220 метрів.

Також проведено поточні ремонти у 30 будинках, де замінено 2,4 кілометри комунікацій водопостачання, каналізації та дренажу. На черзі наразі роботи з реконструкції систем водопостачання на бульварі Івана Каркача та вулиці Косарєва, де планується встановлення 300 метрів нового водопроводу.

Бригади дільниці щодня отримують близько 20 звернень від місцевих мешканців та оперативно вирішують їх. Паралельно з ремонтними роботами проводиться планове технічне обслуговування та профілактичні заходи.

Керівництво КП "Харківводоканал" висловило вдячність харків'янам за своєчасні платежі, які допомагають забезпечувати стабільну роботу водопостачання, особливо в умовах зростаючих виробничих потреб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлено графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.