15.06.2024 14:13 Рита Парфенова

«Серійного» вора з супермаркетів Харкова схопили на цигарках

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який здійснював крадіжки в супермаркеті.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 9 травня до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП надійшло повідомлення про інцидент у супермаркеті, де невідомий чоловік взяв блок цигарок і пройшов повз каси, не оплативши товар.

Правоохоронці швидко встановили особу порушника, яким виявився харків'янин 1972 року народження.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що цей чоловік раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини і досі має непогашену судимість.

За тривалий період він здійснив 14 крадіжок із супермаркету, завдавши збитків на суму понад 15 тисяч гривень.

Зловмиснику висунуто підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харкова оперативно затримали юнака, який у магазині відібрав мобільний телефон продавчині.