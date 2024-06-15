Ворог б'є КАБами та штурмує на Харківському напрямку

Агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 15 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
З боку бєлгорода (рф) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.
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Сьогоднішній день обіцяє приплив бадьорості. Будьте енергійними у діловому плані, але уникайте азартних ігор та алкоголю.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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