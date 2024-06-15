15.06.2024 15:06 Рита Парфенова

Ворог б'є КАБами та штурмує на Харківському напрямку

Агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 15 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

З боку бєлгорода (рф) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.