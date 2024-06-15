    
Главная Новини Харкова Армія Ворог б'є КАБами та штурмує на Харківському напрямку
15.06.2024  15:06   Рита Парфенова

Ворог б'є КАБами та штурмує на Харківському напрямку

Агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.

війна в україні

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 15 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

З боку бєлгорода (рф)  ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Армія Ворог збільшив кількість боєзіткнень під Вовчанськом, – Генштаб ЗСУ 15.06 Армія Під Вовчанськом точаться бої, – Генштаб ЗСУ 15.06 Надзвичайні події Сили оборони відбили десяток атак ворога на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 