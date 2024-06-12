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12.06.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

На Журавлівському водосховищі виявили браконьєра

11 червня 2024 року, при проведенні рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
О 4:00 було виявлено громадянина який здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси та виловив таку рибу: карась сріблястий - 17 екз., лин - 3 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 4 кг.
 
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 31 671 грн. Водні біоресурси, заборонене знаряддя лову та човен вилучено.
 
Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що браконьєр з Харківщини виловив килограм риби за 57 тисяч гривень.
 
Тэги:  події, харків
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