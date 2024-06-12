12.06.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині скажений кіт напав на шістьох людей

Випадок сказу був діагностований у кота у Чугуївському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В одному з сіл Зміївської територіальної громади Чугуївського району 4 червня домашній кіт наніс ушкодження 6 людям – постраждали хазяїни та сусіди.

Постраждалим призначено антирабічне лікування. Кіт загинув внаслідок сказу (діагноз підтверджено лабораторно).

У поточному році в Харківській області вже зареєстровано 64 випадки сказу тварин в 23 територіальних громадах всіх районів області. В епізоотії серед домашніх тварин провідну роль відіграють коти та собаки (по 26 випадків відповідно). Також зареєстровано 3 випадки захворювання у великої рогатої худоби.

Серед диких тварин, яких виявлено в місцях проживання людей, cказ підтверджено у 2 куниць, єнотоподібної собаки та 6 лисиць.

Від пошкоджень, нанесених хворими тваринами, постраждало 96 осіб, які отримують або вже отримали антирабічне лікування.

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