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12.06.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині скажений кіт напав на шістьох людей

Випадок сказу був діагностований у кота у Чугуївському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
В одному з сіл Зміївської територіальної громади Чугуївського району 4 червня домашній кіт наніс ушкодження 6 людям –  постраждали хазяїни та сусіди. 
 
Постраждалим призначено антирабічне лікування. Кіт загинув внаслідок сказу (діагноз підтверджено лабораторно).
 
У поточному році в Харківській області вже зареєстровано 64 випадки сказу тварин в 23 територіальних громадах всіх районів області. В епізоотії серед домашніх тварин провідну роль відіграють коти та собаки (по 26 випадків відповідно). Також зареєстровано 3 випадки захворювання у великої рогатої худоби.
 
Серед диких тварин, яких виявлено в місцях проживання людей, cказ підтверджено у 2 куниць, єнотоподібної собаки та 6 лисиць.
 
Від пошкоджень, нанесених хворими тваринами, постраждало 96 осіб, які отримують або вже отримали антирабічне лікування.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині лисиця покусала підлітка.
 
Тэги:  сказ, харків
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