12.06.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

Графік руху приміських поїздів переглянули на Харківщині: що змінилося

У зв’язку з економією споживання електроенергії регіональна філія Укрзалізниці відкоригувала графік руху приміських поїздів, передає РЕДПОСТ .

з 12 червня 2024 року змінений графік та періодичність приміських поїздів:

№ 7023 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова курсує по п’ятницях та неділях;

сполученням Харків-Пасажирський – Лозова курсує по п’ятницях та неділях; № 7024 сполученням Лозова – Харків-Пасажирський курсує по суботах та понеділках;

сполученням Лозова – Харків-Пасажирський курсує по суботах та понеділках; № 6431 сполученням Харків-Левада – Ізюм курсує до станції Савинці та встановлений в сполученні Харків-Левада – Савинці;

сполученням Харків-Левада – Ізюм курсує до станції Савинці та встановлений в сполученні Харків-Левада – Савинці; № 7654 сполученням Ізюм – Харків-Пасажирський на дільниці Ізюм – Савинці відмінений та курсує в сполученні Савинці – Харків-Пасажирський;

сполученням Ізюм – Харків-Пасажирський на дільниці Ізюм – Савинці відмінений та курсує в сполученні Савинці – Харків-Пасажирський; № 6222 Мерчик – Харків-Пасажирський курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Мерчик – Люботин,

Мерчик – Харків-Пасажирський курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Мерчик – Люботин, № 6221 Харків-Пасажирський – Огульці курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Люботин – Харків-Пасажирський.

Тимчасово не будуть курсувати приміські поїзди № № 6662/6663 сполученням Красноград – Кегичівка – Красноград.

Водночас, 12 червня 2024 року приміський поїзд № 7024 сполученням Ізюм –Харків-Пасажирський курсує діючим розкладом. Далі буде курсувати по суботах та понеділках.

З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів , що відправляються з Харкова.