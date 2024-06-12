12.06.2024 14:45 Віталій Хінєвіч
Графік руху приміських поїздів переглянули на Харківщині: що змінилося
У зв’язку з економією споживання електроенергії регіональна філія Укрзалізниці відкоригувала графік руху приміських поїздів, передає РЕДПОСТ .
з 12 червня 2024 року змінений графік та періодичність приміських поїздів:
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№ 7023 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова курсує по п’ятницях та неділях;
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№ 7024 сполученням Лозова – Харків-Пасажирський курсує по суботах та понеділках;
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№ 6431 сполученням Харків-Левада – Ізюм курсує до станції Савинці та встановлений в сполученні Харків-Левада – Савинці;
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№ 7654 сполученням Ізюм – Харків-Пасажирський на дільниці Ізюм – Савинці відмінений та курсує в сполученні Савинці – Харків-Пасажирський;
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№ 6222 Мерчик – Харків-Пасажирський курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Мерчик – Люботин,
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№ 6221 Харків-Пасажирський – Огульці курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Люботин – Харків-Пасажирський.
Тимчасово не будуть курсувати приміські поїзди № № 6662/6663 сполученням Красноград – Кегичівка – Красноград.
Водночас, 12 червня 2024 року приміський поїзд № 7024 сполученням Ізюм –Харків-Пасажирський курсує діючим розкладом. Далі буде курсувати по суботах та понеділках.
З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті
регіональної філії.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів
, що відправляються з Харкова.
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