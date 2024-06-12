    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Графік руху приміських поїздів переглянули на Харківщині: що змінилося
12.06.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Графік руху приміських поїздів переглянули на Харківщині: що змінилося

У зв’язку з економією споживання електроенергії регіональна філія Укрзалізниці відкоригувала графік руху приміських поїздів, передає РЕДПОСТ .

 
з 12 червня 2024 року змінений графік та періодичність приміських поїздів:
 
  • № 7023 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова курсує по п’ятницях та неділях;
  • № 7024 сполученням Лозова – Харків-Пасажирський курсує по суботах та понеділках;
  • № 6431 сполученням Харків-Левада – Ізюм курсує до станції Савинці та встановлений в сполученні Харків-Левада – Савинці;
  • № 7654 сполученням Ізюм – Харків-Пасажирський на дільниці Ізюм – Савинці відмінений та курсує в сполученні Савинці – Харків-Пасажирський;
  • № 6222 Мерчик – Харків-Пасажирський курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Мерчик – Люботин,
  • № 6221 Харків-Пасажирський – Огульці курсує до станції Люботин та встановлений в сполученні Люботин – Харків-Пасажирський.
Тимчасово не будуть курсувати приміські поїзди № № 6662/6663 сполученням Красноград – Кегичівка – Красноград.
 
Водночас, 12 червня 2024 року приміський поїзд № 7024 сполученням Ізюм –Харків-Пасажирський курсує діючим розкладом. Далі буде курсувати по суботах та понеділках.
 
З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова.
 
Тэги:  поїзд, укрзалізниця, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Дороги та транспорт У Харківській області внесені зміни до графіку руху приміських поїздів 08.06 Дороги та транспорт Укрзалізниця перегляне графік руху електричок 01.06 Дороги та транспорт В Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 