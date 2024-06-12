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12.06.2024  15:15   

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів - Генеральний штаб ЗСУ

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них – два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.
 
На Сіверському напрямку за сьогодні уже відбито половину з 12 атак окупантів. На даний час тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура розслідує поранення трьох цивільних та руйнування інфраструктури Харківщини внаслідок ворожих обстрілів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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