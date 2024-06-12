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12.06.2024  12:56   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує поранення трьох цивільних та руйнування інфраструктури Харківщини внаслідок ворожих обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини було поранено трьох людей.

липці, пожежна частина

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у селі Курилівка Куп’янського району, внаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 64 років.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по селі Липці Харківського району, зруйнувавши будівлі пожежної частини.

Також вночі під обстрілами з боку зс рф опинилося селище Козача Лопань, де було пошкоджено житлові будинки.

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11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона у місті Вовчанськ вогнепальне поранення отримав 48-річний чоловік.
 
За процесуального керівництва Куп’янської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ліквідують три лісові пожежі загальною площею 280 гектарів, на місці подій працює 108 рятувальників.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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