Прокуратура розслідує поранення трьох цивільних та руйнування інфраструктури Харківщини внаслідок ворожих обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини було поранено трьох людей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у селі Курилівка Куп’янського району, внаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 64 років.
Сьогодні вночі ворог завдав удару по селі Липці Харківського району, зруйнувавши будівлі пожежної частини.
Також вночі під обстрілами з боку зс рф опинилося селище Козача Лопань, де було пошкоджено житлові будинки.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
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