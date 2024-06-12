Прокуратура розслідує поранення трьох цивільних та руйнування інфраструктури Харківщини внаслідок ворожих обстрілів

12.06.2024 12:56 Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини було поранено трьох людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у селі Курилівка Куп’янського району, внаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 64 років.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по селі Липці Харківського району, зруйнувавши будівлі пожежної частини.

Також вночі під обстрілами з боку зс рф опинилося селище Козача Лопань, де було пошкоджено житлові будинки.

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11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона у місті Вовчанськ вогнепальне поранення отримав 48-річний чоловік.

За процесуального керівництва Куп’янської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).